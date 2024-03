Kritik und Lob nach 3:1 in Kaiserslautern Thioune sieht Fortuna-Sieg als nächsten Schritt auf dem Weg zum Top-Team

In seiner Art als Realist kam Thioune allerdings auch auf eine im Nachhinein entscheidende Situation zu sprechen, in der Jean Zimmer vor dem Ausgleich per Kopf das zweite Tor für Kaiserslautern hätte erzielen können. „So ehrlich will ich sein: Es hätte fast 0:2 gestanden, und dann hätte ich erklären müssen, warum wir das Spiel verloren haben. Es war wie jede Woche ein schmaler Grat“, betonte der Trainer. „Aber es zeigt, dass wir in unserer Entwicklung wieder einen Schritt weiter sind und deshalb auch bei einer der besten Mannschaften der letzten Wochen bestehen konnten.“