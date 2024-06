Fortuna-Trainer als Vaterfigur Warum Daniel Thioune eine ganz besondere Beziehung zu seinen Spielern hat

„Mittlerweile bin ich in einem Alter, in dem ich für viele Jungs eher eine Vaterfigur bin, auch wenn ich immer behaupte, als Fußballer noch nah an ihnen dran zu sein“, betonte der 49-Jährige. Mit seiner fordernden, aber auch sehr direkten Art – sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation – hatte der Coach einen Löwenanteil zur besten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte und überhaupt erst zur Teilnahme an der Relegation beigetragen.