Kein Trainer von der Stange Mit dieser Maxime eroberte Thioune die Herzen der Fortuna-Fans

Daniel Thioune ist seit mehr als zwei Jahren Trainer von Fortuna. In dieser Zeit konnte er sich schon einen ganz guten Überblick darüber verschaffen, was den Traditionsklub aus Düsseldorf ausmacht. Er kam als Hoffnungsträger, wurde als Retter gefeiert und ist nun darum bemüht, dass die Erwartungen an ihn nicht komplett außer Kontrolle geraten.