Von Appelkamp bis Tanaka So erklärt Thioune die Rollenverteilung im Fortuna-Mittelfeld

Düsseldorf · Nicht wenige Experten haben das Düsseldorfer Mittelfeld vor Saisonbeginn als das beste der Zweiten Liga bezeichnet. Selbst der Weggang von Yannik Engelhardt änderte wenig an dieser Einschätzung. In den ersten Spielen lief aber noch nicht alles rund. Was der Trainer dazu sagt.

14.08.2024 , 07:02 Uhr

„Insgesamt war das ein bisschen zu wenig von uns heute" Foto: dpa/Marius Becker