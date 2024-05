Abstiegskandidat empfängt Holstein Kiel Fortuna-Trainer Thioune drückt Wiesbaden am Sonntag fest die Daumen

Das liegt in der Natur der Sache, schließlich nutzt der 49-Jährige am Samstagabend und am Sonntagmittag die Gelegenheit, die beiden verbleibenden Kontrahenten unter die Lupe zu nehmen – den 1. FC Magdeburg, der es auswärts mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun bekommt, und Holstein Kiel, das beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast ist. Letztere Partie ist aus einem anderen Grund jedoch besonders interessant: Sollten die „Störche“ beim Abstiegskandidaten in Hessen nicht gewinnen, könnte Fortuna im direkten Duell an der Förde am kommenden Wochenende mit einem Sieg an ihnen vorbei auf einen direkten Aufstiegsplatz springen.