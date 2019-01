Fortuna-Theater um Trainer Funkel: Es ist ein Desaster

Meinung Marbella Erst die Trennung zum Saisonende, nun soll Friedhelm Funkel doch verlängern. Durch das Theater um den Vertrag ihres Trainers hat Fortuna ihr positives Bild in der Öffentlichkeit schwer beschädigt. Der Verein versucht sich in Schadensbegrenzung. Ob der Kitt aber hält, ist fraglich.

Ein großes Beben hat Fortuna Düsseldorf erschüttert. Der 11. Januar 2019 wird als schwarzer Tag in die Vereinshistorie eingehen. Der Klub präsentierte sich diffus und uneins. Das Bild, das Fortuna von sich vermittelte, stand völlig konträr zu der Außendarstellung des Vereins, dem in den vergangenen Monaten so viele Sympathien zugeflogen sind. Nun versuchen alle Beteiligten die Scherben aufzukehren und sie wieder zusammenzufügen. Ob der Kitt am Ende dauerhaft hält, ist derzeit jedoch noch mehr als fraglich.

Egal, wie die Fortuna in den kommenden Tagen versuchen wird, dieses PR-Desaster zu beschönigen, es wird immer ein bitterer Beigeschmack von diesen Stunden in Marbella bleiben. Und Funkel wird so oder so - auch wenn er das selbst vielleicht gar nicht so möchte – als Sieger eines internen Machtkampfes hervorgehen. Denn das Volk hatte direkt nach der denkwürdigen Medienrunde in Marbella über alle zur Verfügung stehenden Kanäle abgestimmt: Funkel soll bleiben. Und nun folgen die Vereinsoberen der Direktive ihrer Fans. Mit ein bisschen mehr Voraussicht und unter Berücksichtigung der eigens verordneten DNA als eingetragener Verein und der Stimmung in und um die Mannschaft hätte dieses Drama also ganz einfach vermieden werden können.