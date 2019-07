Fortunas Testspieler im Trainingslager : Talent Ofori hofft auf Durchbruch

Versiert am Ball: Testspieler Kelvin Ofori. Daneben (v.li.) Aymen Barkok, Marcel Sobottka, Robin Bormuth (verdeckt) und Havard Nielsen. Foto: Christof Wolff/CHRISTOF WOLFF

Maria Alm Bei Fortuna trainiert der 17-jährige Kelvin Ofori mit. Das ghanaische Talent wird von englischen Top-Klubs umworben, will seinen ersten Schritt in Europa aber bei einem kleineren Verein machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Ein flinker Haken, da war Robin Bormuth ausgetanzt. Ein platzierter Schuss mit der Innenseite, da war Michael Rensing geschlagen. Kelvin Ofori hat in seinem ersten Training bei Fortuna schon mal angedeutet, dass er durchaus kicken kann. Der 17-Jährige ist seit Donnerstagmorgen als Testspieler im Trainingslager in Maria Alm dabei. Auch nach der Rückkehr erhält der junge Ghanaer seine Chance, sich zu beweisen.

„Er gilt als eines der größten Talente Ghanas“, erklärt Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. „An ihm sind auch große Klubs aus der Premier League interessiert.“ In erster Linie Manchester City. Denn Ofori, der in den nächsten Wochen 18 wird, wurde von der Fußballakademie „Right to Dream“ im Südwesten Ghanas geholt. Die Akademie wird vom Klub von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola subventioniert – und steht wegen der undurchsichtigen Struktur in der Kritik.

Info Große Baustelle neben Fortuna-Quartier Foto: Patrick Scherer Direkt neben dem Teamhotel Eder, das die Düsseldorfer zum achten Mal im Sommer-Trainingslager bezogen haben, ist eine große Baustelle. Eder-Hotelier Sepp Schwaiger erklärt: „Mein Nachbar baut. Ich kenne die Baufirma gut. Wir haben vorher miteinander abgesprochen, dass es Ruhezeiten gibt, wenn die Fortuna da ist. Da müssen sich die Verantwortlichen also keine Sorgen machen.“

Ab August ist Ofori offiziell vereinslos. Beraten wird das Talent vom deutschen Ableger der Spielerberater-Agentur Stellar. „Kelvin verbindet ein großes Talent mit einem klaren Kopf und toller Einstellung. Diese Kombination ist sehr wichtig“, sagt Stellar-Deutschland-Geschäftsführer Roy Rajber, der vormals für den Deutschen Fußball-Bund gearbeitet hat. „Wir hoffen, dass er sich in den nächsten Tagen bei Fortuna gut präsentiert und dann seine ersten Schritte im europäischen Fußball machen kann.“

Die ersten Eindrücke am Donnerstag in Maria Alm waren in jedem Fall sehr ansprechend. Der dribbelstarke Offensivspieler bestach zuvorderst durch eine gute Technik. „Er spielt vor allem als zweite Spitze um einen zentralen Stürmer herum“, sagt Pfannenstiel, der weiter auf dem Transfermarkt tätig werden will.

Gesucht wird vor allem noch ein robuster Innenverteidiger, der mit körperlicher Präsenz die Abwehr dicht macht. Die Verhandlungen mit Marcin Kaminski sind zum Stillstand gekommen. Der polnische Nationalspieler, der in der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart an Fortuna ausgeliehen war, war nicht bereit, seine Gehaltsforderungen dem Fortuna-Gefüge anzupassen. Das kolportierte Interesse an Kaminskis Stuttgarter Mannschaftskollegen Timo Baumgartl verwies Pfannenstiel ins Reich der Fabeln: „Das ist finanziell nicht darstellbar.“

Dem Vernehmen nach wollen die Düsseldorfer noch zwei bis drei Spieler holen und etwa ebenso viele Spieler abgeben. Davor Lovren und Jannick Theißen sollen verliehen werden. Gleiches gilt womöglich für Johannes Bühler, der sich aber im Gegensatz zu den anderen beiden noch in Maria Alm präsentieren darf. Zudem sucht die Fortuna noch nach einem Abnehmer für Havard Nielsen.