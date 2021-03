Der 18fümmenneunzich-Blog : Fortuna macht Testspiel in der Länderspielpause

Gibt es in dieser so schlimm begonnenen Saison doch noch ein Happy End für Dawid Kownacki? Polens Nationaltrainer Paulo Sousa hat Fortunas Stürmer für die Länderspiele Ende des Monats in Ungarn, gegen Andorra und in England nominiert. Und Trainer Uwe Rösler schwört auch auf den lange verletzten 23-Jährigen.