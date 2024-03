Drei (End-)Spiele in fünf Tagen? Was passiert, wenn Fortuna das DFB-Pokalfinale und die Relegation erreicht

Vor ein paar Wochen ist es nicht viel mehr als ein Gedankenspiel gewesen. Schon seit dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale auf St. Pauli schwebt ein terminliches Szenario über Fortuna, das im Prinzip viel zu skurril erscheint, um tatsächlich einzutreten. Nach dem jüngsten Aufschwung in der Zweiten Liga ist es aber längst nicht mehr ganz so abwegig. Sollte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune sowohl das Endspiel in Berlin als auch die Aufstiegsrelegation erreichen, müsste sie nämlich drei eminent wichtige Partien in fünf Tagen bestreiten. Theoretisch.