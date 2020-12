13 Kandidaten – Teil 2/3 : Wer für Fortunas Aufsichtsrat kandidiert

So sah es bei den Mitgliederversammlungen in der Arena aus. Am Samstag gibt es die erste digitale Versammlung der Fortuna-Geschichte. Foto: Falk Janning

Serie Düsseldorf Am Samstag findet Fortunas Mitgliederversammlung statt – allerdings nur digital. Gewählt wird trotzdem. 13 Kandidaten stehen für den Aufsichtsrat zur Wahl. Wir stellen sie in einer dreiteiligen Serie vor. Diesmal: Tim Greiner-Mai, Jan Peter Hahn, Sven Jürgensen und Jochen Riegel.

Am Samstag ab 11 Uhr hält Fortuna die erste digitale Mitgliederversammlung ihrer Geschichte ab. Diejenigen unter den rund 27.500 Mitgliedern, die teilnehmen wollen, müssen sich zu Hause an ihren Computern, Laptops und Smartphones einloggen und stimmen elektronisch ab. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Wahl zum Aufsichtsrat; wir stellen die 13 Kandidaten (für fünf Plätze) vor, heute im zweiten Teil.

Tim Greiner Mai (43), Medientechniker, stellt sich so vor: „Ich trete an, um das Gleichgewicht zwischen „Vereinsgedanken und Status-quos“ und „Profisport und Unternehmensführung“ zu erhalten. Der Verein wird sich in vielen Dingen weiterentwickeln. Dies muss und soll er auch. Dies würde er auch mit mir als AR-Mitglied, aber ohne sein bisheriges Profil zu verlieren. Wir brauchen keine schriftlich fixierte Fortuna-DNA, da die darin beschrieben Werte und Traditionen von den meisten Mitgliedern sowieso schon gelebt werden. Durch meinen Beruf als „Projektleiter“ habe ich Erfahrung im Bereich „Kompromisse finden“ und „konsensualer Lösungen“. In der Vorbereitung habe ich viele Gespräche mit Fans und Teilen des bisherigen Aufsichtsrates geführt. Ferner gab es mehrmals Treffen mit der Aufsichtsratsvorsitzenden des FC St. Pauli in Hamburg, um Abläufe auch in anderen Vereinen sowie die Einbettung in den Verbänden zu verstehen und kennenzulernen. Auch Treffen mit Mitgliedern von Football Supporters Europe, BAFF und ProFans haben im Vorfeld stattgefunden. Meine Schwerpunkte: Die Verteidigung des Vereinsstatus. Keine Ausgliederung. Kein Investor. Keine Übernahme. Keine Kompromisse bei Vereinswappen, Vereinsfarben und Vereinsnamen.“ Den kompletten Fragebogen gibt es hier.

Jan Peter Hahn (47), Lehrer, schreibt über sich: „Der Profifußball ist eine sehr außergewöhnliche Branche, die sich mit keiner anderen in der Wirtschaft vergleichen lässt. Ich möchte im Aufsichtsrat diejenige Person sein, die aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen genau weiß, wie die Abläufe bei einem Profiverein sind und wie ein Bundesliga-Vorstand denkt und handelt. Die Fortuna liegt mir sehr am Herzen. In meiner jetzigen Lebensphase habe ich endlich die Zeit und die Energie, mich für unseren Verein ehrenamtlich zu engagieren. Die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Kontrolle des Vorstands. Dafür sollte der Aufsichtsrat nicht nur alle Verträge, sondern auch alle Stimmungen im Verein genau kennen, um mögliche Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. In vielen Situationen ist es meiner Ansicht nach hilfreich, klare sportliche Ziele zu formulieren. Diese Aufgabe sollte vom Trainer, dem Vorstand und auch dem Aufsichtsrat gemeinsam und im Zusammenspiel wahrgenommen werden, um durch gezielten Druck noch mehr Leistung aus der Mannschaft herauszuholen.“ Den kompletten Fragebogen gibt es hier.

Sven Jürgensen (48), Bankkaufmann, formuliert: „Ich war elf Jahre im Vorstand der Sportgemeinschaft Düsseldorf-Unterrath 1912/24 e.V., zunächst als Finanzvorstand, dann als 1. Vorsitzender tätig. In dieser Zeit konnte ich gemeinsam mit dem Vorstandsteam den Verein entschulden und auch zu einer erfolgreichen, sportlichen Entwicklung führen (u.a. Aufstieg in die B-Jugend Fußball-Bundesliga). Ich arbeite in der Handelsabteilung einer internationalen Großbank und mein Bereich ist unter anderem spezialisiert auf das Währungsmanagement für global agierende Firmenkunden. Durch zahlreiche Reisen nach Asien und insbesondere China konnte ich meinem Berufsleben viele Länder kennenlernen und internationale Erfahrungen sammeln. Mein Beruf als Bankkaufmann hat mir in der Zeit als Vereinsvorstand geholfen, die Finanzen stets im Blick zu haben und den Verein dauerhaft finanziell abzusichern. Zudem konnte ich viel über Vereinsmanagement lernen – meiner Meinung nach immer ein Abwägen der verschiedenen Optionen. Dazu braucht es Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft. Es gibt viele Menschen, die sagen „Bei Fortuna müsste man …“. Ich bin bereit zuzuhören, abzuwägen und dann die Ideen mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Gremien auch umzusetzen. Die Arbeit im Aufsichtsrat steht stellvertretend für die Mitglieder. Ich bin davon überzeugt, für diese Aufgabe qualifiziert zu sein. Der Erfolg von F95 hängt auch maßgeblich von der Kommunikation und den Entscheidungen in den Gremien ab. Hier setze ich mich für bessere Abstimmung zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Fortuna Düsseldorf ein.“ Den kompletten Fragebogen gibt es hier.