Hinrundenzeugnis, Teil 4 Dieses Sturmtalent aus Fortunas U23 muss abgezockter werden

Jona Niemiec (11 Spiele/4 Tore) Erwischte einen absolut gebrauchten Saisonstart. An den ersten drei Spieltagen nach einer Verletzung noch nicht fit und zwei Einsätze später wegen einer Roten Karte schon wieder gesperrt. Kam anschließend langsam ins Rollen, erzielte in fünf aufeinanderfolgenden Partien vier Tore (gegen Schalke, Kaan-Marienborn, Düren und Fortuna Köln). Hätte trotz allem eine bessere Bilanz aufweisen müssen. Vergab gegen Oberhausen (0:2) freistehend vor dem leeren Tor, setzte in Köln einen Strafstoß in die Wolken. Bringt fraglos viel Tempo und Talent mit, mental bisweilen aber offenbar ein wenig gehemmt und im Abschluss nicht abgezockt genug.