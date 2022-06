Deutsch-deutsches Duell 1973, Teil 7 : So beunruhigte ein Fortuna-Weihnachtsmann die Stasi

Serie Leipzig/Düsseldorf Sportlich war das Uefa-Pokal-Rückspiel bei Lok Leipzig 1973 kein Ruhmesblatt für die Fortuna. Sie verlor 0:3 und schied im Achtelfinale aus. Rund um das Spiel gab es aber einige sehr bemerkenswerte Vorkommnisse mit der berüchtigten Stasi im Mittelpunkt. Teil 7 unserer Serie.

Von Gernot Speck und Bernd Jolitz

Bis zum frühen Nachmittag des Spieltags, dem 12. Dezember 1973, war die Lage in der Leipziger Innenstadt für die Aufpasser der Stasi außer Kontrolle geraten. Das belegen die 1001 Dokumentenseiten rund um die Thematik des deutsch-deutschen Uefa-Pokalspiels der Fortuna bei Lok Leipzig 1973, die die Dienststelle Leipzig des Stasi-Unterlagen-Archivs unserer Redaktion in Kopie zur Verfügung stellte. Die erste Gaststätte wurde wegen Überfüllung geschlossen. Zwei Männer unter den mitgereisten Fans machten die Stasi besonders nervös: ein „Weihnachtsmann“ und ein Mann aus Köln-Rodenkirchen mit einer Kleinkaliberpistole.

Um 12.30 Uhr meldete eine Polizeiquelle, wie in der Gaststätte „Auerbachs Keller“ ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann 10- und 20-DDR-Mark-Scheine an jugendliche DDR-Bürger verteilte. Er soll sie aufgefordert haben, im Stadion im Sprechchor zu rufen: „Hoch lebe Düsseldorf“. Die Stasi ermittelte, dass der Weihnachtsmann im Sonderzug „mit dieser Aufmachung“ angereist sei. Die zentrale Einsatzleitung war alarmiert. Ein IM nahm Kontakt auf. Er tauschte mit dem Düsseldorfer Adressen „zum Souvenirtausch“ aus. Damit erfuhr die Stasi, wer im Weihnachtsmann-Kostüm steckte, und sogar, wo er wohnte.

Nach Angaben eines mitgereisten Fans handelte es sich um das Düsseldorfer Urgestein Gerd van Rijn. Van Rijn, gebürtiger Niederländer, war in den 1960er-Jahren in die Landeshauptstadt gekommen und hatte mit Genehmigung durch den Verein das legendäre „Blumenhaus Fortuna“ in Bilk eröffnet. Neben Blumen verkaufte er später auch Fanartikel und Eintrittskarten. Nach dem Tod Karl Heidelbergers war er von 1984 bis 1987 Zeugwart der Bundesligamannschaft. 2002 schloss das Blumenhaus, 2011 starb van Rijn im Alter von 73 Jahren.

In Leipzig verunsicherte er 1973 mit seinem unbekümmerten Naturell die Stasi-Mitarbeiter sehr. Mit seinen beiden Begleitern bezahlte er für zwei DDR-Bürger in einer Gaststätte die Zeche. Als Maßnahme leitete die Stasi eine „operative Kontrolle“ ein, das bedeutete eine permanente Überwachung. So kurios aus heutiger Sicht die Episode wirkt – sie zeigt, wie angespannt die DDR-Staatssicherheit an diesem 12. Dezember 1973 war.

Über den Mann mit der Kleinkaliberpistole gibt es eine eigene Akte. Diese hatte die Stasi im Anschluss an sein Verhör durch die Kriminalpolizei Leipzig/Einsatzgruppe „A“, angelegt. Es handelte sich um einen Elektromechaniker aus (Köln-)Rodenkirchen.

Er war per Charter-Flugzeug mit den Fortuna-Anhängern nach Leipzig gereist. Das Spiel selbst interessierte ihn nach eigenen Angaben gar nicht. Er war also kein Fußball-Fan. Nach eigenen Angaben wollte er den Spielbesuch nutzen, um seine Lebensgefährtin zu besuchen. Sie war zur Messe nach Leipzig gefahren. Der Kölner gab an, sie lebe derzeit mit ihren Kindern bei ihren Eltern in der DDR. Er habe sich mit ihr verkracht und wolle sich versöhnen. Anschließend plane er, in der DDR zu bleiben.

Aufgefallen war er, als er um 19.45 Uhr, nach Spielende, in einer Leipziger Gaststätte unter starkem Alkoholeinfluss Munition anbot. Er wurde verhaftet. Die Polizei stellte acht Patronen und eine Kleinkaliberpistole in Form eines Kugelschreibers sicher. Diese hatte er sich nach eigenen Angaben selbst aus einem Notsignalgerät für Bergsteiger gebastelt: „Was er mit der Waffe wollte, kann er nicht sagen.“ In der abschließenden Anordnung um 21.15 Uhr heißt es: „Einziehung der Pistole, Ausweisung“ am Folgetag per Zug. Die eher tragische Geschichte ging also für den Betroffenen ohne weitere Konsequenzen noch glimpflich aus.

Andere Fans fielen den Einsatzkräften eher mit Belanglosigkeiten auf: Sie verpassten nach der Partie den Sonderzug oder die Chartermaschine und wurden daraufhin von Stasi oder Volkspolizei in einen neuen Rückreisezug gesetzt. Andere verloren ihren Ausweis. Ohne Konsequenzen, die DDR ließ sie trotzdem ausreisen. Ein IM meldete verdächtige Käufe „optischer Geräte“. Gemeint waren Fotokameras, die in der DDR günstig zu haben waren. „Die Quelle“ tauschte mit den Düsseldorfern Adressen aus. Seine Vorgesetzten baten um postalische Kontaktaufnahme zum „Ausbau der Verbindung“. So wurden F95-Fans zu möglichen Stasi-Informanten, ohne dass sie es ahnten.

