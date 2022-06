Deutsch-deutsches Duell 1973, Teil 5 : Fortunas Torhüter und der Zoobesuch kurz vor dem Anpfiff

Serie Leipzig/Düsseldorf Bei den Uefa-Pokalspielen zwischen Fortuna und Lokomotive Leipzig 1973 war die Überwachung durch die Stasi allgegenwärtig. Doch die Düsseldorfer Spieler fanden in Sachsen auch ihre Schlupflöcher – teilweise auf kuriose Art. Teil fünf unserer Serie mit ausführlichem Blick in die Stasi-Akten.

Im und am Mannschaftshotel „Astoria“, das der Fortuna-Tross an den Tagen rund um die Uefa-Pokalpartie bei Lok Leipzig am 12. Dezember 1973 bewohnte, waren vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) zwölf Mitarbeiter zur Überwachung von Team und Fans eingesetzt. Dies geht aus der Sichtung von 1001 Dokumentenseiten hervor, die die Dienststelle Leipzig des Stasi-Unterlagen-Archivs unserer Redaktion in Kopie zur Verfügung stellte.

Dazu kamen 55 Kräfte der Volkspolizei. Sie sollten vor allem den Kontakt zwischen DDR-Bürgern und der 27-köpfigen Fortuna-Delegation verhindern, wenn nötig auch direkt einschreiten. Türsteher sollten dafür sorgen, dass nur Personal und Gäste das Hotel zwischen dem 11. und 13. Dezember betraten. In den Akten finden sich unzählige Fotos der Anlage und Listen der sonstigen Gäste, darunter etwa 28 Betten für das „VEB Fleischkombinat Leipzig – ausländische Delegation“.

Der Mannschaft war die permanente Überwachung weitgehend bewusst; das bestätigten auch Gespräche mit Spielern wie unser großes Interview mit Wilfried Woyke und Egon Köhnen, das sich an diese Serie anschließt. Dennoch überrascht manche „Unbekümmertheit“, mit der die Akteure damit umgingen.

Am Nachmittag der Ankunft am 11. Dezember trainierten sie knapp zwei Stunden lang im Leipziger Bruno-Plache-Stadion. Wartende Fans bekamen Souvenirs geschenkt. Nach Rückkehr ins Hotel beobachtete die Stasi zwei Fortuna-Spieler, die um 17.50 Uhr per Taxi wegfuhren. Ihre weitere Überwachung war nicht möglich.

Um 18.40 Uhr rief ein Fortuna-Spieler, dessen Name in den Akten unkenntlich gemacht ist, eine der Stasi bekannte Telefonnummer in Crimmitschau, einer sächsischen Kleinstadt, an. Um 19.33 Uhr gefiel den IMs keinesfalls, dass ein „negativ“ erfasster DDR-Bürger („Mechaniker“) sich mit Düsseldorfern Spielern unterhielt: „Aus Art und Weise“ sei anzunehmen, dass dieser „mit Spielern bekannt ist“.

Um Punkt 20 Uhr ging die Mannschaft zu Fuß ins Kino „Capitol“, um sich den Film „Der kleine und der müde Joe“ anzuschauen. Die Stasi kannte vorab die Plätze: Reihe 11, 1 bis 17 und 20 bis 23. „Ca. 15 Schlachtenbummler halten sich in unmittelbarer Nähe auf.“ Fortunas Funktionäre entwischten bis 21 Uhr ihren Beobachtern. Aufenthaltsort unbekannt. Um 22.44 Uhr kehrte die Mannschaft „ohne Vorkommnisse“ vollständig wieder ins Hotel zurück.

Der nächste Tag stand im Zeichen der mentalen Vorbereitung auf die für den Verein immens wichtige Partie. Zur Erinnerung: Fortuna hatte sich erstmals für den Europapokal qualifiziert, die Mannschaft war erst zwei Jahre zuvor wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen. Einige Düsseldorfer Kicker gingen spazieren oder kauften ein. Die Stasi schrieb fleißig die Einkaufsliste mit: „3 Weihnachtsstollen für 43 Mark und Pfennige“, „Bücher“. Ein Spieler jedoch wurde leichtsinnig: Er unterhielt sich ohne Scheu mit einem Mann und einer Frau in der Hotel-Gaststätte. Der zuständige IM vermutete den Crimmitschau-Kontakt aus dem Telefonat vom Vortag und leitete eine „Beobachtung“ ein. Eine solche Maßnahme konnte die beiden DDR-Bürger in Gefahr bringen.

Besonders kurios erscheint der „Ausflug“ eines rot-weißen Akteurs ab 13.45 Uhr: Da notierte ein MfS-Mitarbeiter, wie ein F95-Spieler den Leipziger Zoo betrat. Anpfiff der Partie war um 17.30 Uhr. „Da im Gelände fast kein Personenverkehr war, konnte keine direkte Beobachtung geführt werden.“ Der Spieler kehrt erst nach 90 Minuten zurück, 15 Minuten vor Abfahrt des Busses zum Stadion. Fast 50 Jahre später klärte unser Interview die Frage nach der Identität des Spielers: „Das war ich“, sagte Torhüter Woyke lächelnd – er saß allerdings beim Spiel leicht angeschlagen nur auf der Ersatzbank. Letztlich konnte der Bus erst 30 Minuten später, um 16 Uhr, gerade einmal 90 Minuten vor Anpfiff, abfahren, da Fans ihn umringten.

Zum Spiel selbst: Fortuna verlor deutlich mit 0:3 und schied aus. Angesichts der Begleitumstände verwundert das nicht: das ständige Gefühl, beschattet zu werden, und ungewohnte Eindrücke im anderen Teil Deutschlands. Obwohl die Stasi die Überwachung lückenlos geplant hatte, konnten ihr jedoch immer wieder einzelne F95-Spieler entwischen, um beispielsweise unbemerkt einkaufen oder zu unbekannten Zielen per Taxi zu fahren.

Offenbar entkam die Mannschaft auch der Aufsicht durch die F95-Offiziellen. Anders sind Ausflüge in den Zoo, Taxifahrten durch Leipzig am Vorabend und ein permanentes Kommen und Gehen durch Besuche von Freunden und Bekannten im Hotel nicht zu erklären. Heutzutage wären solche Aktivitäten sicherlich schwieriger zu realisieren.

