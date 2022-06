Deutsch-deutsches Duell 1973, Teil 4 : Wie „Mister Fortuna“ ins Visier der Stasi geriet

Serie Leipzig/Düsseldorf Werner Faßbender hat bei Fortuna viele Funktionen ausgefüllt. Vor allem aber trug er den Verein stets im Herzen und erhielt nicht zuletzt deshalb den ehrenvollen Spitznamen „Mister Fortuna“. Vor der Bespitzelung durch die Stasi schützte ihn das beim Uefa-Pokalspiel 1973 nicht. Teil 4 unserer Serie.

Nicht nur die eigenen Touristen aus der DDR gerieten beim Hinspiel im Rheinland ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit – der berüchtigten Stasi. Auch Werner Faßbender, „Mister Fortuna“ genannt, damals Lizenzspieler-Obmann und Spielausschuss-Mitglied, fiel auf: Zum einen reiste er im Vorfeld der beiden Vergleiche zweimal in die DDR, um den Gegner bei Ligaspielen zu beobachten und die Tour zum Rückspiel organisatorisch vorzubereiten. Die Stasi-Akten kündigen ihn in ihren Unterlagen fälschlicherweise als „Trainer“ an.

Nähe zu den Leipziger Kickern suchte übrigens auch ein anderer Düsseldorfer Fußballklub. In den vorliegenden Stasi-Akten findet sich ein Brief des Düsseldorfer SC 1899 an den „FC Lokomotive Leipzig“, unterschrieben „Mit Sportsgruß!“ von einem DSC-Vorstandsmitglied. Der DSC 99 fragte an, ob die dortige „Alt-Herren-Mannschaft“ im Vorfeld des UEFA-Cup-Spiels gegen die Fußballer des DSC spielen könne. Auch ein Rückspiel in Leipzig sei gern gesehen.