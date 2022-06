Teil 3 des Rückrundenzeugnisses : Warum Routinier Fink der U23 mächtig fehlen wird

Foto: Christof Wolff 24 Bilder So schön war die Abschiedsparty von Oliver Fink

Serie Düsseldorf Fortunas Regionalliga-Mannschaft hat die Spielzeit auf Tabellenplatz elf beendet. Wir nehmen die Leistungen jedes Akteurs aus der Düsseldorfer U23 in der zweiten Saisonhälfte unter die Lupe. Im dritten Teil unserer Serie an der Reihe: das Mittelfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Die zweite Saisonhälfte lief insgesamt schlecht für Fortunas Regionalliga-Fußballer, nicht umsonst belegten sie in der Rückrunden-Tabelle den letzten Platz. Auch das Mittelfeld als ziemlich entscheidender Mannschaftsteil ließ mächtig Federn. Aufgrund von wechselnder Besetzung kein großes Wunder, doch die Trefferquote sprach Bände: Während vor dem Winter noch 15 Tore auf das Konto der Mittelfeldakteure gingen, waren es danach nur noch sechs. Die Einzelkritik.

Patrick Sussek (18 Spiele/2 Tore) Kam im Winter vom Zweitligisten FC Ingolstadt, wurde in Düsseldorf allerdings nie richtig warm. Schlug exzellente Standards, fand aber häufig keine Bindung zum Spiel und zu seinen Teamkameraden. Mit einem Ausreißer nach oben: Er zeigte beim überraschenden 2:0 in Wuppertal eine fantastische Leistung, erzielte ein Tor selbst und bereitete das andere vor. Sein zweiter Treffer gelang ihm in Aachen (1:3). Insgesamt jedoch eine enttäuschende Zeit für beide Seiten: sowohl für den Verein als auch für den 22-Jährigen. Verlässt die Fortuna.

Nicolas Hirschberger (9/0) Fiel nach seiner schweren Bänderverletzung, die er kurz vor Weihnachten in Lotte erlitten hatte, lange aus. Feierte sein Comeback beim 0:1 gegen Münster. Bereitete das entscheidende Tor gegen Uerdingen (1:0) vor, spielte vermehrt im zentralen offensiven Mittelfeld und verbesserte sich stetig. Wäre noch stärker, wenn er den Ball zügiger und schnörkelloser verteilen würde. Verzettelte sich in den entscheidenden Situationen zu oft.

Can Özkan (9/0) In der Hinrunde kaum wegzudenken aus der Startelf, in der Rückrunde aber nur noch Teilzeitkraft. Phasenweise zwar verletzt, gegen die U21 des 1. FC Köln (0:1) und in Aachen (1:3) aber beispielweise das gesamte Spiel über auf der Bank. Lange nicht so präsent, zweikampfstark und leidenschaftlich wie vor der Winterpause. Wechselt in die Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund.

Oliver Fink (12/0) Stand bei jedem Sieg auf dem Rasen, ohne den Routinier holte die „Zwote“ nur zwei Punkte. Auch im letzten Halbjahr seiner Profikarriere keinerlei Verschleißerscheinungen, wenngleich vor allem für das Offensivspiel kein so entscheidender Faktor mehr wie in der Hinrunde. Erhielt völlig zurecht einen fantastischen Abschied beim 0:0 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach – im prächtig gefüllten Paul-Janes-Stadion. Hat die Mannschaft in den vergangenen zwei Saisons geprägt und bereichert, sportlich wie menschlich. Wechselt im Herbst ins Nachwuchsleistungszentrum.

Foto: dpa/Marius Becker 16 Bilder Das ist Oliver Fink

Tom Geerkens (13/0) Einer der konstantesten und besten Akteure der Saison. Der Mittelfeldmotor gab keinen Zweikampf verloren. Ackerte defensiv bis zum Umfallen, ohne allerdings seine Aufgaben im Spielaufbau zu vernachlässigen. Fehlte zwischenzeitlich wegen einer Verletzung an der Ferse. Nur zu Beginn des Jahres einmal von der Bank gekommen und einmal überhaupt nicht eingewechselt. Anschließend wieder einer der wenigen unumstrittenen Stammspieler.

Phil Sieben (15/2) Im Winter dauerhaft zur „Zwoten“ rückversetzt, nachdem er zuvor mit den Profis trainierte hatte. Erzielte zwar zwei Tore (beim 3:0-Sieg in Gladbach und beim 1:3 in Wiedenbrück), verglichen mit der vergangenen Saison und Teilen der Hinrunde aber nicht wiederzuerkennen. Büßte viel Spritzigkeit und Unbeschwertheit ein, verzettelte sich oft in den Dribblings. Wirkte mitunter nicht fokussiert. Braucht vielleicht den nun anstehenden Tapetenwechsel, um neu in Schwung zu kommen.

Sebastian Papalia (4/0) Stand oft im Kader, brachte es in der zweiten Saisonhälfte trotzdem nur auf exakt 20 Einsatzminuten. Kam über seinen Status als absoluter Ergänzungsspieler zu keiner Zeit hinaus.

Foto: Frederic Scheidemann 45 Bilder So emotional verabschiedete sich Fink von den Fans

Davor Lovren (9/1) Tauchte in der Vorbereitung auf die Rückrunde wie Phönix aus der Asche auf, nachdem er zuvor krankgeschrieben und völlig vom Radar verschwunden war. Ließ seine fußballerische Klasse durchaus aufblitzen, konnte seine konditionellen und körperlichen Defizite anfangs allerdings nicht verschleiern. Brachte es auf mehrere Kurzeinsätze, stand dann gegen Ahlen (1:1), Fortuna Köln (1:1), Rödinghausen (1:4) und Wuppertal (2:0) in der Startelf. Brach sich beim Sieg gegen die Bergischen früh das Schlüsselbein und fiel für den Rest der Saison aus.

Kevin Brechmann (6/0) Als Perspektivspieler im Winter vom Oberligisten VfB Hilden verpflichtet. Zeigte seine stärkste Leistung beim 2:0 in Homberg, bereitete den Führungstreffer von Emir Kuhinja vor. Ansonsten mal als Joker, mal in der Startelf unterwegs. Zog sich in Rödinghausen einen doppelten Bänderriss zu; gleichbedeutend mit dem Saisonaus.

Tim Köther (11/0) Bester Spieler der Saison, wenngleich in der Rückrunde nicht mehr so bestechend wie zuvor. Insgesamt 18 Scorerpunkte sprechen für sich, allerdings gelangen ihm nach dem Winter lediglich vier. Mit seinem Tempo auf der linken Außenbahn eine Waffe, feierte beim 1:1 in Paderborn sein Profidebüt. Gute Technik, starke Flankenqualität. Im Laufe der Zeit von den Gegnern immer intensiver bearbeitet und bewacht. Wechselt zum 1. FC Heidenheim in die Zweite Liga.

Robin Bird (12/1) Stand nur in der Phase nach der Winterpause konstant zur Verfügung, nachdem sein Syndesmoseriss ausgeheilt war. Fiel in der letzten Saisonhälfte wieder einige Male verletzungsbedingt aus. Konnte nicht an die starken Leistungen vom Saisonstart anknüpfen, schwamm in der großen Masse mit. Erzielte ein Tor: beim 2:0 in Homberg.