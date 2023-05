Rot-Weißer Gerüchtecheck Diesen Spieler aus Frankreich soll Fortuna auf dem Zettel haben

Analyse | Düsseldorf · Fortuna arbeitet am Team für die neue Saison. Dazu soll auf der einen Seite Klarheit geschaffen werden, wer aus dem bisherigen Kader bleibt. Doch natürlich sondiert der Zweitligist auf der Suche nach möglichen Verstärkungen auch den Transfermarkt. Was an diesem Kandidaten dran ist.

09.05.2023, 10:02 Uhr

60 Bilder Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 60 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Es ist mit Transfergerüchten immer so eine Sache. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aus ganz unterschiedlichen Quellen besteht zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten Interesse daran, verschiedene Informationen zu lancieren oder maximal lange zurückzuhalten. Nun ist das Gerücht aufgekommen, ein Spieler könnte auf der Wunschliste von Fortuna stehen. Aber ist das auch so? Wir sagen, wie der aktuelle Stand ist. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben