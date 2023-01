Polnischer Angreifer heiß begehrt Was für und was gegen einen Verbleib von Kownacki bei Fortuna spricht

Dohc nohc aht tuFaorn nei cWöhtner dimueezrnt. ahrücNlit its rtrvdoaosnptS alsKu lsAlof kalr, saw er ad üfr neein lJwue in ensine nReihe ta.h dUn asds re tlhcnaüri in eienr foltnmoarebk Lage .sit Er würed nwicoaKk nur nezhei ln,ssea nnew dei seaKs ckihrilw drhietocln .tikengll sAlel udhieltc urtne 15, Monliniel Erou äerw ni dre eukeanllt ttaioniSu wkcirlih eenadmmni in rDsüeodfls rtlvtea.mireb