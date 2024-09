Wechsel zu Leeds United bestätigt Tanaka und Fortuna beenden Kapitel mit vielen Höhen und vielen Tiefen

Für Tanaka geht es nun also in England weiter, und Fortuna konnte die 3,5 Millionen Euro an Ablöse nutzen, Kostenpflichtiger Inhalt um ihrerseits die Verpflichtungen von Valgeir Fridriksson (BK Häcken), Giovanni Haag (Rodez AF) und Myron van Brederode (AZ Alkmaar) in die Wege zu leiten. Allerdings schon vor 13.17 Uhr, auch wenn die Bestätigung dieser Verpflichtungen zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Tanaka-Wechsels noch ausstand.