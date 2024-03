Von Siebert bis Johannesson Das sind Fortunas aktuelle Nationalspieler

Im Nationalteam machte der Grieche genau so weiter, wie er es zuvor im Fortuna-Trikot tat. Gegen Andorra war Tzolis einziger Torschütze der Partie und hielt somit die hellenischen Hoffnungen für die U21-EM in zwei Jahren aufrecht. Nun ist er zurück in der A-Auswahl und kämpft mit ihr um das EM-Ticket.