Trainer Langeneke begeistert Dieses Talent führte Fortunas U23 mit Mega-Leistung zum Sieg in Gladbach

Wer gedacht hatte, Fortunas Regionalliga-Fußballer würden ohne Selbstbewusstsein und verunsichert ins Grenzlandstadion nach Mönchengladbach reisen, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die drei Niederlagen in Serie inklusive des Last-Minute Gegentreffers zuletzt beim 2:3 gegen den Wuppertaler SV waren dem Team von Jens Langeneke nicht anzumerken. Seine Mannschaft spielte sich in der ersten Hälfte regelrecht in einen Rausch und war der U23 von Borussia Mönchengladbach in allen Belangen überlegen.