Düsseldorfs Neu-Profi Wie Fortunas Uchino den Putzdrang von Japans Fans erklärt

„Natürlich habe ich mich schon über den Sieg Japans gefreut, vor allem für Ao“, sagt der 21-Jährige – übrigens in ausgezeichnetem Deutsch. „Ich bin ja schließlich Japaner. Aber es war für mich schon ein besonderes Spiel, weil ich seit vier Jahren in Deutschland lebe und Fußball spiele. Und in der ersten Halbzeit war die deutsche Mannschaft fußballerisch klar besser. Japan hatte eigentlich gar keine Chance – aber ich weiß nicht, was dann passiert ist. Mit einem Fehler war es für Deutschland gleich verloren. Was ich daraus gelernt habe: In Topspielen entscheiden immer Kleinigkeiten.“