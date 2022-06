Tag zwei im Fortuna-Trainingslager : Wie die Verpflichtung von de Wijs ablief

Bad Leonfelden Der zweite Tag im Trainingslager in Bad Leonfelden neigt sich seinem Ende entgegen. Bestimmt wurde er natürlich von einer Transfer-Nachricht: Fortuna hat mit Jordy de Wijs ihren absoluten Wunschspieler unter Vertrag genommen. Wie die letzten Stunden bis zur Bekanntgabe abliefen.

So lief der Tag Um 10.37 Uhr trudelte die erste Info ein, dass Jordy de Wijs vor dem Falkensteiner Hotel in Bad Leonfelden gesehen wurde. Knapp 20 Minuten später startete Fortuna die erste Trainingseinheit des Tages. Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber waren indes nirgendwo zu sehen. Beide sollten erst eine knappe halbe Stunde später am Trainingsplatz eintreffen. Vorher wurden noch die letzten Details des Transfers besprochen und durchgewunken.

Es folgte ein intensives mehrminütiges Gespräch mit Mannschaftsarzt Ulf Blecker und Pressesprecher Tino Polster. Um exakt 12.30 Uhr machte Fortuna den Transfer des Innenverteidigers dann auch offiziell. Der 27-Jährige ist gekommen, um zu bleiben. Die Vertragslaufzeit bis 2026 ist da ein eindeutiges Signal.

Was wurde trainiert Trainer Daniel Thioune legte vor allem wert auf offensive Spielzüge. Immer wieder ließ er die Abwehrspieler von hinten heraus aufbauen und den Ball dann ins Zentrum spielen. Dort sollten die zentralen Mittelfeldspieler so abkippen, dass es genügend Platz im Zwischenraum für die einlaufenden Flügelspieler gibt.

Besonders den Außen um Kristoffer Peterson, Nana Ampomah, Khaled Narey und Felix Klaus erklärte der Trainer seine Vorstellungen bis ins kleinste Detail. Schließlich ist ein solcher Spielzug gut dafür geeignet, um Löcher in die gegnerische Defensive zu reißen und Platz für die aufrückenden Flügelverteidiger zu generieren.

Wer fiel besonders auf Natürlich ist auch hier in allererster Linie Jordy de Wijs zu nennen. Der Transfer des Niederländers war am Dienstag in aller Munde. Die sportlich Verantwortlichen grinsten wie Honigkuchenpferde. Auch ihnen war klar, dass Fortuna mit der Verpflichtung des Innenverteidigers ein echter Coup gelungen war.

De Wijs selbst ließ sich dann auch bei der Trainingseinheit am Nachmittag blicken. Der 27-Jährige ließ es aber noch etwas ruhiger angehen. Er soll nun erst einmal ankommen und dann in den nächsten Tagen an die volle Belastung herangeführt werden. Am Mittwochabend steht zudem das erste Testspiel des Trainingslagers an. Um 18 Uhr trifft Fortuna auf den slowakischen Vertreter Ruzomberok.

Die Überraschung des Tages Selbst ist der Trainer. So könnte das Motto von Daniel Thioune im Trainingslager lauten. In minutiöser Kleinstarbeit baute der 47-Jährige ganz allein die Übungen auf, die die Spieler wenige Minuten später absolvieren sollten. Dabei zeigte er vor allem seine Liebe fürs Detail. Die richtige Vermessung eines Vierecks gehörte da ebenso dazu, wie die richtige Anleitung auf der Taktiktafel.