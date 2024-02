Im Heimspiel gegen Elversberg Auf die Rückkehr von diesem Fortuna-Spieler hofft Thioune

Dem Publikum dürfte es herzlich egal sein, wenn er es denn am Samstag (13 Uhr) schafft, die Arena zum Schunkeln zu bringen – mit einem Heimsieg im Optimalfall gegen Aufsteiger Elversberg. Thioune über...



...das Personal: „Yannik Engelhardt hat durch seinen grippalen Infekt noch nicht mit der Mannschaft trainiert, konnte heute aber ins Lauftraining einsteigen. Hier müssen wir sehen, wie er das Laufen verkraftet und wie sein Körper auf Belastung reagiert. Wenn sein Daumen dann morgen nach dem Abschlusstraining nach oben geht, dann wird er dabei sein. Auch Takashi Uchino hat es erwischt. Er liegt noch krank im Bett. Tim Oberdorf konnten wir wieder in Teilen des Mannschaftstrainings begrüßen und er ist jetzt beschwerdefrei. Es ist also möglich, dass wir Tim direkt wieder ins kalte Wasser schmeißen, was eine Kadernominierung angeht. Emmanuel Iyoha, Felix Klaus und Shinta Appelkamp trainieren schon wieder individuell auf dem Platz. Bei „Emma“ müssen wir schauen, was in den kommenden Tagen für ihn wieder möglich ist.“



…die anstehende Partie: „Die SVE hat die Qualität in dieser Liga erhöht, in dem sie ihren fußballerischen Ansatz mit in diese Saison genommen haben. Man weiß, was man bekommt – viel Bewegung, viel Rotation auf dem Platz, tiefe Läufe. Wer zu diesem Zeitpunkt der Saison 28 Punkte auf dem Konto hat, hat sehr vieles richtig gemacht. Ich war sehr unzufrieden mit der Defensivarbeit gegen Paderborn. Wir wollen wieder dahinkommen, dass sich die Spieler darum streiten, wer denn jetzt den Ball für uns zurückerobert. Diese Balleroberungsmentalität müssen wir wieder in uns tragen. Da haben wir den Finger in dieser Woche in die Wunde gelegt.“



…das Hinspiel in Elversberg: „Damals waren wir sehr kontrolliert und konzentriert in unseren Abläufen. Vor allem, was auch das Verteidigen angeht. Das werden wir auch am kommenden Samstag brauchen. In der Hinrunde haben wir ihnen den Ball in Räumen überlassen, wo es uns nicht wehgetan hat. Wir hatten unsere Neuzugänge dabei und waren nah dran, an einem sehr sehr guten Spiel.“