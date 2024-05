3:1 im letzten Heimspiel der Saison Suso und Bunk schießen Fortunas U23 zum Sieg gegen Rödinghausen

Trotzdem hielt die Führung nicht lange. Nach 14 Minuten konnten die Gäste nach einer Ecke in Person von Maximilian Hippe ausgleichen. In der Folge zeigte die „Zwote“ zwar kein fehlerfreies Spiel, aber dennoch einen engagierteren Auftritt als noch beim 0:1 gegen den Wuppertaler SV unter der Woche. Defensiv brachte sie sich durch Ungenauigkeiten jedoch das eine oder andere Mal selbst in die Bredouille.