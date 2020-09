Falls Karaman den Klub verlässt : Fortuna muss Stürmersuche vorbereiten

Düsseldorf Fortunas Luxusproblem im Sturm ist zu einem ernsthaften Problem geworden. Drei Ausfälle, einer möchte den Verein verlassen. Es könnte also sein, dass Fortuna noch einen Stürmer in dieser Transferphase verpflichten wird.

Dawid Kownacki (Aufbautraining nach Covid-19-Erkrankung), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Kenan Karaman (muskuläre Probleme in der Wade) fallen aus. „Eigentlich bin ich mit den vier Stürmern in unserem Kader zufrieden. Sie sind absolut top für die Zweite Liga“, sagt Rösler, der aber durchblicken ließ, dass er sich mit Sportvorstand Uwe Klein zusammensetzen werde, falls Karaman den Verein noch verlassen sollte. Dann könnte Fortuna noch einen Angreifer holen. „Das ist nichts, was ich öffentlich besprechen will. Wir werden intern gucken, was wir vorbereitet haben und dann vielleicht realisieren können“, sagt der Coach.