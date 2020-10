Vertrag bis 2023 : Fortuna bestätigt Peterson-Verpflichtung

Düsseldorf Wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters hat Fortuna die Verpflichtung von Kristoffer Peterson auch offiziell verkündet. Der schwedische Außenstürmer kommt von Swansea City und unterschrieb bis 2023.

Peterson wurde unter anderem in der Jugendabteilung des FC Liverpool ausgebildet und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Neben seiner Zeit in England hat der Schwede bislang vor allem in den Niederlanden gespielt: Für Heracles Almelo, den FC Utrecht und Roda Kerkrade kommt der Schwede in seiner Karriere auf 130 Einsätze und 28 Tore in der Eredivisie.

In Swansea konnte Peterson sich allerdings nicht durchsetzen und kam in den ersten vier Saisonspielen noch nicht zum Einsatz. Am Wochenende stand er gegen den FC Millwall erstmals sogar nicht mehr im Kader, was als deutliches Indiz für den bevorstehenden Wechsel galt.