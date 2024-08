Ultras gegen Shirt in Lila und Pink Warum beim Streit um Fortuna-Trikots Gelassenheit angebracht ist

Meinung | Düsseldorf · Am Sonntag steht für die Düsseldorfer ein wichtiges Pokalspiel an. Doch beinahe ebenso viel wie über die Partie bei Dynamo Dresden wird aktuell über die Kritik der Ultras am neuen Ausweichtrikot der Fortuna diskutiert. Worum es geht. Warum Gelassenheit allen Beteiligten gut tun würde.

17.08.2024 , 07:02 Uhr

