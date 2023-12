Nur für eine Saison So viel Geld muss Fortuna wegen Pyro-Strafen zahlen

Vereinsmitglied Christian von Larisch wollte es auf der Mitgliederversammlung ganz genau wissen und forderte die Zahlen vom Vorstand ein. Die ernüchternde Antwort: 108.000 Euro, zusammengekommen allein in der vergangenen Saison durch 15 verschiedene Vorfälle. Damit ist man vergleichsweise glimpflich davongekommen; wie viel Strafen insgesamt schon fällig wurden, ist in unserer Bilderstrecke zu sehen. Ändert sich das Verhalten vor allem der Ultras nicht grundlegend, wird am Ende dieser Spielzeit eine deutlich höhere Summe stehen.