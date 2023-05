U23 ist die Abstiegssorgen los „Darauf können wir bei Fortuna alle stolz sein“

Der angesprochene Lauf begann am 24. Spieltag mit einem 3:0 Erfolg in Lippstadt. Das Spiel fand an einem Wochenende in der Länderspielpause statt, weshalb die „Zwote“ auf zahlreiche Unterstützung aus dem Profikader bauen konnte. Einerseits kehrte Jona Niemiec zurück, der nach guten Leistungen von Daniel Thioune im Laufe der Saison aus der U23 in den Zweitliga-Kader gezogen wurde. Sein Fehlen, bis dato erfolgreichster Torschütze, war für Michaty und sein Team nicht einfach zu kompensieren gewesen und auch ein Grund für die Negativserie.