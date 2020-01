Innenverteidiger Kaan Ayhan: „Es gibt eine wichtige Sache, an der wir uns festhalten können, das ist der Mut, der auch schon gegen Bremen da war. Klar sahen wir nicht in allen Situationen gut aus, Leverkusen hatte gerade zum Ende hin doch schon einige Chancen zum Tor, aber man hatte auch lange das Gefühl, dass das Spiel offen war. Wir müssen aber auch ansprechen, dass wir zusehen müssen, dass wir unsere Kontermöglichkeiten, die letzte Pässe an den Mann bringen. Sonst fehlt es natürlich an Toren und somit an Punkten, die wichtig sind, um da heraus zu kommen.“