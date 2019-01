Michael Rensing zur Trainersituation: „Wir sind Profis, auch ich habe in meiner Karriere schon so manche Entscheidung mitbekommen, aber das war schon hart. Beim Nachmittagstraining hat man uns wohl angemerkt, dass da schon eine gewisse Traurigkeit mitgespielt hat – fast sogar schon ein Schock. Wir haben in den letzten Jahren und auch in der Rückrunde mit dem Trainer doch einiges erreicht. Das kommt nicht von irgendwo her, es hat sich im Verein und in der Mannschaft eine ganz klare Hierarchie heraus kristallisiert – das Gefüge ist intakt. Das ist der Hauptgrund, warum wir jetzt da sind, wo wir sind. Das hat mich nach all den Jahren doch emotional sehr getroffen, aber nicht nur mich, alle Spieler, ob jung ob alt, egal wen. Wenn es jetzt doch noch eine Einigung geben sollte, dann wären wir alle überglücklich.“