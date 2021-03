Robert Klauß, Cheftrainer 1. FC Nürnberg: „Glückwunsch an Uwe und die Fortuna. Es gab verschiedene Phasen im Spiel. Die erste Hälfte war ausgeglichen, wir hatten am Ende dann etwas Glück, nicht schon in Rückstand zu geraten. Wir haben in der Pause dann einiges angesprochen und wollten intensiver auf die zweiten Bälle gehen. Danach haben wir dann unsere beste Phase des Spiels und machen den Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt war dieser verdient. Später kassieren wir das 1:2. Vor dem Gegentor verlieren wir den Ball in der Vorwärtsbewegung. Das darf uns nicht passieren. Insgesamt war mehr drin. Es war ein gutes Zweitliga-Spiel und wir hatten bei einer der besten Heimmannschaften viele gute Situationen. Eigentlich müssen wir mindestens einen Punkt mitnehmen. In den entscheidenden Zonen waren wir heute nicht immer gut genug.“