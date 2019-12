Lutz Pfannenstiel: „Das 0:5 war natürlich etwas, was man in der momentanen Lage überhaupt nicht gebrauchen kann. In der ersten Halbzeit haben wir das noch ganz ordentlich gemacht, aber als man in der zweiten Hälfte dann das Gefühl bekam, dass sich bei Dortmund ein Knoten löst, da hat man den Unterschied zwischen den Möglichkeiten, die die haben und die wir haben, gesehen. Wenn du dann bei einer Mannschaft, die extrem schnell im Umschaltspiel ist, selbst mit Fehlern nach vorne gehst und den Ball verlierst, dann kannst du das fast nicht mehr verteidigen. Das Schema war fast immer gleich: Kurz über außen, Querpass in die Mitte und dann scheppert's.“