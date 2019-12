„Das Spielmoment ist ist zurzeit nicht gerade auf unserer Seite. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich gerade noch um Zentimeter an einem Tor vorbei gerauscht war und dann im Gegenzug kriegst du das Tor auf deiner Seite. Nach so einem Spiel fällt es natürlich schwer zu glauben, aber es ist Feuer in der Mannschaft, wir müssen uns allerdings in ganz vielen anderen Punkten verbessern. Jetzt gegen Union kann man sicherlich keine Wunderdinge von uns erwarten, aber wir müssen uns so steigern, dass das Spielmoment wieder auf unsere Seite wechselt. Dazu müssen wir in den entscheidenden Momenten wieder die richtigen Entscheidungen treffen und diese dann nicht schlampig ausführen.“

Innenverteidiger Kaan Ayhan