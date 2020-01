Schalker Leihgabe : So soll Steven Skrzybski Fortuna helfen

Düsseldorf Steven Skrzybski war beim Laktattest dabei und fliegt auch mit ins Trainingslager. Die Leihgabe der Königsblauen soll Fortuna helfen, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu erreichen.

Kurz nach 12 Uhr kann der gebürtige Berliner dann endlich die Kabine verlassen und hinüber in die Leichtathletikhalle gehen, wo die ersten beiden Laufgruppen des Kaders bereits den Laktattest zum Start in die Rückrunden-Vorbereitung absolvieren. Skrzybski hat richtig Lust auf die neue Aufgabe, gibt mit einem fröhlichen Lächeln erst einmal allen Umstehenden die Hand und wünscht ein frohes neues Jahr.

„Fortuna ist ein großer Traditionsverein mit fantastischen Fans, die ich noch aus den vielen gemeinsamen Duellen mit Union Berlin und dem FC Schalke 04 in Erinnerung habe“, sagt der Angreifer, der nach dem Wunsch von Cheftrainer Friedhelm Funkel mehr Tempo ins Düsseldorfer Spiel bringen soll. „Für mich ist es perfekt, dass wir direkt ins Trainingslager reisen – so kann ich schnell das Trainerteam und meine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen. Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt, dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.“

In Gelsenkirchen lief es für Skrzybski zuletzt nicht mehr nach Wunsch. Trainer David Wagner setzte ihn in der Hinrunde in der Liga keine einzige Minute ein, nominierte ihn in acht Partien nicht einmal für den Kader. Fortunas sportliche Leitung hält dennoch große Stücke auf ihn, sieht in dem 27-Jährigen – der für Fortuna sogar seinem früheren Verein Union Berlin einen Korb gab – den fehlenden Mosaikstein zum Klassenerhalt.