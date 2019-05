Zu Hause ab jetzt in Weiß : Fortuna stellt neues Heimtrikot vor

Foto: Fortuna Düsseldorf 5 Bilder So sieht das neue Fortuna-Trikot aus.

Düsseldorf Fortuna hat ihr neues Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Es steht wieder im Zeichen der Tradition. Bereits am nächsten Samstag gegen Hannover am letzten Spieltag läuft das Team im neuen Jersey auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von PATRICK SCHERER

Fortuna hat sich mal wieder mit ihrer Vergangenheit beschäftigt, um diese in die Gegenwart zu transportieren. Für das neue Heimtrikot für die Bundesliga-Saison 2019/20 wurde das Design auf den Jahren 1982 bis 1985 als Vorbild genommen. Die neue dominante Farbe ist Weiß. Das Trikot von Hersteller Uhlsport kostet 79,95 Euro.

Schon im letzten Heimspiel gegen Hannover 96 (Samstag, 18. Mai, 15:30 Uhr) werden Kapitän Oliver Fink und seine Mitspieler mit dem neuen Heimtrikot auflaufen. Wie in der erfolgreichen aktuellen Saison steht das Heimtrikot für das nächste Bundesliga-Jahr wieder im Zeichen der „Tradition“, einem der Kernwerte der Fortuna-DNA.

Die Grundfarbe Weiß dominiert nicht nur Hose und Stutzen, sondern auch das Trikot, das im Schulterbereich mit einem roten Stoffeinsatz abgesetzt ist. Der Kragen ist, entsprechend dem Vorbild aus den 1980er Jahren, als roter Umlegkragen mit einem gummierten Knopf angelegt. Abgerundet wird das Design durch die rot-weißen Bündchen an den Ärmelenden.

Foto: rpo, Falk Janning 47 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf.

Einen besonderen Stellenwert nimmt das F95-Logo ein, das als hochwertiger Stick verarbeitet wurde. Auch das 125-jährige Jubiläum findet sich im Trikot wieder – unter dem Vereinslogo ist der in Gold gehaltene Schriftzug „125 Jahre / 1895 – 2020“ versehen worden. Im Nacken ist zudem – ebenfalls in Gold – der F95-Schriftzug eingestickt.

Im Inneren des Trikots ist ein Foto vom jubelnden Manfred Bockenfeld verarbeitet sowie der Schriftzug „Kämpfen und Siegen seit 1895“. Außerdem findet sich im Kragenband mit dem Kernwert „Tradition“ auch der Schriftzug „125 Jahre“ noch einmal wieder. Der Düsseldorf-Schriftzug sowie Nummern und Spielernamen sind in Rot gehalten und wie bereits im letzten Jahr wird die Hausschrift „Fortuna Sans“ verwendet.

Das Trikot ist in Kürze in den F95-Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz sowie über den Onlineshop zum Preis von 79,95 Euro für Erwachsene (S-5XL). Außerdem wird es ein Damentrikot (ebenfalls 79,95 Euro) sowie ein Kindertrikot (128-164) zum Preis von 59,95 Euro geben. Ein Langarmtrikot wird zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben sein.

„Die kommende Saison wird ganz im Zeichen des 125-jährigen Jubiläums stehen - so auch unser Heimtrikot. Unter dem Motto „Tradition“ werden wir unsere Heimspiele wieder in weiß austragen“, erklärt Alexander Steinforth, Fortunas Direktor Strategie und Geschäftsentwicklung. „Persönlich möchte ich mich bei Uhlsport für die Möglichkeit, auch dieses Trikot wieder individuell gestalten zu können, bedanken – sowie bei allen Fortuna-Mitarbeitern, die an der Entstehung mitgewirkt haben.“

Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin der uhlsport GmbH, fügt hinzu: „Für Fortuna Düsseldorf ist eine hohe Identifikation der Fans mit dem Heimtrikot sehr wichtig. Als echter Traditionsverein liefert die Fortuna in dieser Hinsicht tolle Impulse und wir sind froh, das gemeinsame Konzept umgesetzt haben zu können. Jetzt wünschen wir uns, dass dieses neue und historisch-inspirierte Fortuna-Trikot der Mannschaft das verleiht, was der Name bedeutet: Glück und Erfolg für die neue Saison in der Bundesliga.“

(erer)