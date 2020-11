Chronik zum Jubiläum : 1000 Buchseiten über 125 Jahre Fortuna

Für 69,95 Euro vorbestellbar: die neue Fortuna-Chronik. Foto: f95

Düsseldorf Kurz vor Ablauf ihres Jubiläumsjahrs hat Fortuna Düsseldorf ihre große Vereinschronik fertiggestellt. In Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post ist ein zweibändiges Werk herausgekommen, das allen Fans und Interessierten spannende Einblicke bietet.

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass Fortuna Düsseldorf ihren 125. Geburtstag feierte. Soweit man das feiern nennen konnte: Wie allen öffentlichen Veranstaltungen machte das Coronavirus auch allen geplanten Feierlichkeiten des Vereins zum 5. Mai einen dicken Strich durch die Rechnung. Immerhin schafften es die Rot-Weißen damals, Tausenden von Bürgern in Stadt und Umgebung nahezubringen, ihre Häuser und Straßen in den Klubfarben zu schmücken.

Foto: Werner Biedermann 51 Bilder 125 Jahre Foruna Düsseldorf - Fotos unserer Leser

Jetzt gibt es einen wichtigen Nachschlag. Kurz vor Ablauf des Jubiläumsjahrs veröffentlicht Fortuna ihre Jubiläumsschrift „125 Jahre Fortuna – Geschichte und Geschichten in Rot und Weiß“ . Auf insgesamt mehr als 1000 Seiten wird der Leser durch die bewegte Historie der Fortuna geführt. Ab sofort können Fans und Interessierte die Festschrift, die in einer Auflage von 3000 Exemplaren erscheint, vorbestellen.

Die Chronik erscheint in zwei Bänden: Der erste behandelt auf 496 Seiten die Jahre von 1895 bis 1971, der zweite auf weiteren 512 Seiten die Zeit von 1971 bis heute. Beide Bücher sind in einem hochwertigen Leinen-Einband gebunden und im DIN-A4-Format gehalten. Das Werk ist in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post und der Hochschule Düsseldorf entstanden.

Foto: Wolfgang Harste 11 Bilder Zum 125. Geburtstag - Kraftwerk Flingern in Fortuna-Farben

Ab sofort kann die Jubiläumsschrift unter www.shop.f95.de vorbestellt werden. Versendet werden die Bücher ab dem 10. Dezember. Dann ist das Werk auch in den Fortuna-Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz, in den Onlineshops der Rheinischen Post (shop.rp-online.de) und des Vereins, in der Mayerschen Buchhandlung auf der Königsallee 18 sowie in den Hollmann-Filialen auf der Heinrich-Heine-Allee (Flinger Passage) und in den Schadow Arkaden erhältlich. Beide Bücher gibt es ausschließlich als Paket und zum Preis von 69,95 Euro.