Nächster Zugang im Anflug : Fortuna steht vor Verpflichtung von Prib

Exklusiv Düsseldorf Lange tat sich wenig auf dem Transfermarkt für Fortuna. Nun kommen wohl innerhalb von 24 Stunden zwei Spieler zu den Düsseldorfern. Nach Informationen unserer Redaktion steht der Klub unmittelbar vor der Verpflichtung von Edgar Prib.

Am Dienstagabend gab Fortuna die Verpflichtung von Brandon Borrello bekannt. Der Flügelstürmer kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom SC Freiburg . Am Mittwoch könnte der nächste Zugang direkt folgen. Nach Informationen unserer Redaktion steht Edgar Prib unmittelbar vor einer Unterschrift bei den Düsseldorfern.

Der in in der russischen Teilrepublik Jakutien geborene Deutsch-Russe kam in der abgelaufenen Zweitliga-Saison für Hannover auf 26 Einsätze in der Zweiten Liga. Er erzielte dabei fünf Tore und bereitete eines vor. Insgesamt stand Prib für Hannover und Greuther Fürth in 127 Zweitligaspielen und 102 Bundesligaspielen auf dem Platz. Dabei markierte er 18 Tore und bereitete 36 vor.