Er kommt vom Wuppertaler SV Warum der neue NLZ-Chef kein „Juwel“ für Fortuna mitbringt

Die Sportanlage, auf der Stefan Vollmerhausen seine ersten Erfolge feierte, existiert seit dem Jahre 2001 nicht mehr. Es waren die 18 Bahnen der heimeligen Anlage des Wuppertaler Bahnengolf-Vereins (WBV) an der Hatzfelder Straße in Barmen. Der damals 20-Jährige zählte zu den zuverlässigen Stützen der Sechser-Mannschaft, die 1993 in Lünen gegen den SuS Witten den Aufstieg in die 3. Liga schaffte: in sechs Runden mit einem Schnitt von 26,3 Schlägen auf den 18 Bahnen.