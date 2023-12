Nach Erfolg in Nürnberg In dieser Statistik ist Fortuna-Trainer Thioune wieder Spitzenreiter

Eine nette Spielerei ist es aber in jedem Fall, und bei dieser hat Thioune nun am vergangenen Samstag auch ganz persönlich gewonnen. Nicht nur mit seiner Mannschaft 5:0 beim 1. FC Nürnberg, sondern auch den ersten Platz in der Wertung der besten Trainer in Fortunas Vereinsgeschichte. Durch den Auswärtssieg (der folgende Pokalerfolg in Magdeburg fließt ja nicht in diese Statistik ein) stieg der Punkteschnitt des 49-Jährigen auf 1,81. In 62 Liga-Spielen kommt er auf 31 Siege, 16 Unentschieden und 15 Niederlagen.