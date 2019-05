Dauerkartenverkauf beginnt : Stehplatzpreise bei Fortuna bleiben stabil

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf wird auch in der kommenden Saison an ihrem Konzept für Dauerkarten und Tageskarten festhalten. Am kommenden Dienstag, 7. Mai (16.30 Uhr), startet der Verkauf des Jahreskarten.

Die Preise für die Steh- und Sitzplätze auf der Südtribüne bleiben unverändert. Einzig auf den beiden Geraden gibt es für rund 5000 Dauerkartenbesitzer eine Preiserhöhung. Hintergrund: Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr sollten die Jahreskarteninhaber der Sitzplätze auf den Geraden für ihre Treue belohnt werden und konnten ihre Karte zum Zweitligapreis verlängern. Neue Käufer mussten rund zehn Prozent mehr zahlen.

„Was die Mehreinnahmen betrifft, haben diese Änderungen für uns keine großen Auswirkungen. Der Gewinn liegt im sehr niedrigen sechsstelligen Bereich. Das war auch kein Grund für die Erhöhung. Wir begradigen nur eine Schieflage im Preisniveau. Zwei unterschiedliche Preise für die selbe Kategorie sind nicht mehr erklärbar“, betont Fortunas Vorstands-Chef Thomas Röttgermann, der davon ausgeht, dass die Preiserhöhung, die vorab mit Fanvertretern abgesprochen wurden, bei den Betroffenen auf Verständnis treffen wird.

Preissenkungen wird es im Bereich der Nordtribüne für rund 2000 Plätze geben. „Wir möchten die Nordtribüne weiter beleben, werden dort neue Bereiche für Dauerkarten öffnen und die Karten günstiger anbieten“, sagt Röttgermann.

Auch die Tageskartenpreise auf der Südtribüne werden nicht erhöht und bleiben für jedes Spiel konstant. „Für die restlichen Sitzplätze werden die Spiele wieder in Kategorien eingeteilt, nach denen sich der Preis richten wird. Wie das genau aussieht, können wir erst sagen, wenn wir wissen, welche Vereine in der Bundesliga spielen werden“, betont Röttgermann.