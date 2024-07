Erstes Mannschaftstraining Fortuna startet mit „richtig Bock“ in die Vorbereitung

Die Wunde sei abgeheilt, sagt Fortunas Cheftrainer weiter. „Sie ist vernarbt, und die Narbe wird immer da sein. Aber was wir da gemeinsam erlebt haben, hat uns noch näher zusammengebracht. Und als ich am Dienstag zum ersten Mal nach den Ferien wieder in der Kabine aufgetaucht bin, da haben die Jungs gleich gemerkt, dass ihr Alter wieder richtig Bock hat loszulegen. Und das Gleiche gilt für die Spieler.“