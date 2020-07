Trainingsauftakt und -lager : Fortuna startet am Montag in die Vorbereitung

Fortuna startet am Montag in die Vorbereitung

Düsseldorf Fortuna hat bekanntgegeben, dass sie in der kommenden Woche mit der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison beginnen wird. Für ein fünftägiges Trainingslager geht es Ende August in die Niederlande.

Fortuna hat ihren Fahrplan für die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison festgelegt. Am kommenden Montag (27. August) treffen sich die verbliebenen Mannen von Trainer Uwe Rösler erstmals seit dem Abstieg wieder. Zum Start wird es einen Corona- und einen Laktattest geben. Danach stehen intensive Lauftrainingseinheiten auf dem Programm. Nach einem zweiten Corona-Test startet dann am Mittwoch das erste nicht-öffentliche Mannschaftstraining.

„Die anstehende Sommervorbereitung wird bedingt durch die Corona-Pandemie für Mannschaft und Fans nicht wie gewohnt stattfinden können“, heißt es in einer Mitteilung vom Verein. „Das DFL-Hygienekonzept, das für alle Bundesligavereine gilt, sieht weiter regelmäßige Corona-Testungen vor, die den Fan-Kontakt extrem einschränken. Der Verein arbeitet intensiv an alternativen Möglichkeiten, die Vorbereitung des Teams zumindest digital verfolgen zu können.

Der Verein hat auch mitgeteilt, dass das Trainingslager vom 24. bis zum 28. August in den Niederlanden (in der Nähe von Venlo) stattfinden wird.

Die Düsseldorfer Verantwortlichen bedauern, dass es in der Pandemie keine Möglichkeit geben wird, sich den Anhängern wie gewohnt zu präsentieren. „Sowohl im Rahmen des traditionellen Trainingslagers in Maria Alm am Hochkönig als auch bei den zahlreichen Testspielen in der Umgebung von Düsseldorf haben sich Verein und Mannschaft in den letzten Jahren bewusst sehr fan-nah gezeigt“, heißt es.