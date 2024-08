So würde unser Reporter aufstellen Diese Überraschung könnte es zum Zweitliga-Auftakt in der Fortuna-Startelf geben

Am Sonntag hat das Warten ein Ende, endlich, könnte man sagen. Zum Start in die neue Saison tritt Fortuna beim SV Darmstadt 98 an und bekommt es gleich mit einem Bundesliga-Absteiger zu tun. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die trotz des Abstiegs sehr gefestigt ist. Torsten Lieberknecht leistet dort seit vielen Jahren gute Arbeit“, sagt Trainer Daniel Thioune. „Elf Abgänge sind für einen Absteiger nicht viel. Darmstadt muss sich nicht wirklich finden, sondern ist ambitioniert und will in diesem Jahr einen neuen Anlauf nehmen.“