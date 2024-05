„Mit diesen Jungs auch unter den Top-Fünf“ Starke Bank bleibt für Fortuna ein ganz wichtiger Trumpf im Aufstiegskampf

Und so war die Einheit am Samstag keineswegs von mehr oder weniger lockerem Ballgeschiebe geprägt, sondern von reichlich Energie. „Mich freut sehr, mit welcher Intensität die Jungs in dieses Training gegangen sind“, sagte der Coach des Tabellen-Dritten. „Ich könnte sie in Kiel alle spielen lassen nach dem, was ich da gesehen habe. Das macht es fürs nächste Wochenende wieder ein bisschen schwieriger, vielleicht aber auch leichter. In jedem Fall hilft uns diese Situation aktuell.“