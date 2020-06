Kalenderblatt 9. Juni : Als der Fortunas Präsident am Zaun weinte

Drei Wochen vor Babelsberg: Der damalige Fortuna-Präsident Michael Steffes-holländer mit Oberbürgermeister Joachim Erwin (links). Foto: Horstmüller

Düsseldorf Fortuna stand nach dem 0:1 in Babelsberg vor auf den Tag genau 19 Jahren am Abgrund. Weil das Fax des SV Wilhelmshaven mit dessen Lizenzierungs-Unterlagen zehn Minuten zu spät beim DFB eintraf, waren die Düsseldorfer doch noch gerettet – und stiegen ein Jahr später ab.

Die Spielzeiten zu Beginn des Jahrtausends gehörten zu den bittersten in der Geschichte der Fortuna, die sportlich und finanziell am Abgrund stand. Den 9. Juni 2001 werden viele Fans sicher nie vergessen: Nach der 0:1-Niederlage am letzten Spieltag der Saison beim SV Babelsberg flossen die Tränen bei Fans, Spielern und Funktionären in Strömen, denn die Fortunen waren damit sportlich aus der Regionalliga abgestiegen.

Die Akteure saßen nach dem Abpfiff noch lange geschockt auf dem Rasen des Karl-Liebknecht-Stadions und beklagten den Abstieg in die Viertklassigkeit. Auch Präsident Steffes-holländer weinte vor dem Zaun, hinter dem die mitgereisten Fans standen, hemmungslos. Steffes-holländer flüchtete sich in der hoffnungslosen Situation in Trotz. Unmittelbar nach der Partie in Babelsberg sagte er: „Sechs Regionalligisten bekommen meinen Informationen zufolge keine Lizenz. Wir schaffen es mit Hilfe der Düsseldorfer Wirtschaft.“

Der Fortuna drohte in jenen chaotischen Tagen sogar der Sturz bis in die Verbandsliga, hätte der Klub nach dem 30. Juni ein Insolvenzverfahren einleiten müssen. Den Abstieg in die Verbandsliga konnten die Düsseldorfer abwenden, weil sie ein Finanzierungskonzept für die Lizenzerteilung vorlegten. Dazu waren Bürgschaften in Höhe von 2,5 Millionen Mark notwendig.

Und am Ende durften sie sogar trotz des sportlichen Abstiegs ein weiteres Jahr in der Regionalliga kicken. Denn der SV Wilhelmshaven hatte seine Unterlagen zehn Minuten zu spät an den DFB gefaxt. Der Sturz in die Viertklassigkeit war damit aber nur aufgeschoben, denn ein Jahr später ging es für die Rot-Weißen dann doch eine Spielklasse tiefer.