Irres Angebot an Fortuna Düsseldorfs Stadtdirektor bietet die Arena zum Kauf an

Seine Hand konnte Burkhard Hintzsche nur im übertragenen Sinne ausstrecken. Der Stadtdirektor saß am Dienstagabend auf dem Podium des Henkelsaals zu weit entfernt von Fortunas Aufsichtsratschef Björn Borgerding, um sie ihm tatsächlich zu reichen. Vielleicht war das auch gut so, denn Borgerding wirkte ein wenig überrascht von dem Angebot, das ihm Hintzsche in diesem Moment unterbreitete – und hätte die Geste möglicherweise nicht erwidert. „Wir sind sehr großzügig als Stadt“, betonte Hintzsche. „Und ich sage das ohne politische Beschlusslage: Die Fortuna kann gerne das Stadion erwerben. Wir sind gerne Dienstleister für die Konzerte, die dort stattfinden müssen. Aber dann hat die Fortuna alles selber in der Hand.“