Während des Kiel-Spiels : Fortunas Stadionsprecher sorgt für ein Novum

Düsseldorf Morgen ist Weiberfastnacht. In diesem Jahr fällt das gewöhnliche Karnevalstreiben aufgrund der Corona-Pandemie aber aus. Dennoch wollen wir Ihnen in dieser schweren Zeit ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Und daher fordern wir Sie, liebe Fortuna-Fans, auf: Schicken Sie uns Ihre besten Fortuna-Verkleidungen. Aus dem Jahr 1978, 2002 oder 2020 – völlig egal. Hauptsache die schönen Erinnerungen an die ausgelassenen Feierlichkeiten werden geweckt. Denn auch während der Pandemie sollte eines nicht vergehen: die Freunde am Leben. Eine Mail an: fortuna@rheinische-post.de genügt. Mit etwas Glück schafft es Ihr Kostüm in die Auswahl. Einsendeschluss ist Freitag, 12. Februar, 18 Uhr.