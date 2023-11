„Pornodarsteller beim Höhepunkt“ So reagiert Fortunas Stadionsprecher auf Pöbel-Attacke von Schalke-Fanportal

Und dann folgte ein Plädoyer von ihm für sein Selbstverständnis: „Was ich aber in erster Linie bin, ist FAN! Und da darf man, wie ich finde, bei so einem Spiel auch mal lauter und länger ,Tooooor‘ schreiben. Ein ,Danke – Bitte‘ etc. würdet ihr bei mir auch nie erleben. Beim Blick auf die Tabelle kann ich euren Frust verstehen, deswegen sehe ich das auch nicht so eng. Ich wünsche dennoch viel Erfolg im Abstiegskampf, vielleicht treffen wir uns dann bald zum nächsten ,Höhepunkt‘.“