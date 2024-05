Abschied nach 22 Jahren Wie Fortunas Stadion-DJ „Opa“ Haefs vergoldet wurde

Es war noch nicht einmal sein wirklich letztes Spiel im so lange so heiß geliebten Nebenjob, dieses 3:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Denn natürlich wird Haefs auch am Montag nächster Woche beim Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr) die Musik in der Arena auflegen. Den großen Bahnhof zu seinem Abschied bekam er aber jetzt schon; zu Recht, wäre die Ehrung doch in der besonderen und sicher auch angespannten Atmosphäre eines Entscheidungsspiels etwas untergegangen.